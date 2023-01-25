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Випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою США – Держдеп

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 03:59
НЕД ПРАЙС, ФОТО: GETTY IMAGES

Звинувачення в корупції, які призвели до відставок в українському уряді останніми днями, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої США.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, якого цитує The New York Times

Деталі: Речник Держдепу заявив, що адміністрація Джо Байдена "не знає про будь-які зловживання з американською допомогою" в Україні.

Прайс наголосив, що поставки і кошти, які США надають Україні, підлягають ретельному нагляду.

"Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської допомоги, яку ми надаємо Україні", –  сказав він.

При цьому Прайс визнав, що руйнування, спричинені російським вторгненням, ускладнили зусилля з відстеження зброї, а також економічної та гуманітарної допомоги, яку Вашингтон направив до Києва.

"Існують виклики, пов'язані з нинішньою ситуацією, в якій наші українські партнери перебувають в епіцентрі жорстокої атаки з боку РФ. Але ми серйозно ставимося до цього зобов'язання, і ми маємо можливості вживати заходи для забезпечення такої звітності", – заявив він.

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Речник Держдепу наголосив, що США вітають "швидкі і рішучі дії" Зеленського та значні зусилля з протидії корупції та притягнення до відповідальності чиновників, коли вони "не виконують обов'язки, які на них покладені".

Прайс додав, що США надалі підтримуватимуть зусилля України щодо впровадження важливих антикорупційних реформ.

Передісторія:

  • 24 січня Кабінет міністрів прийняв кадрові рішення, звільнивши 6 заступників міністрів і погодивши звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій.
  • У відставку також пішов заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Теми: відставкаКабінет міністрівСША
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