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Случаи коррупции в Украине не связаны с помощью США – Госдеп

"Украинская правда"Среда, 25 января 2023, 02:59
Случаи коррупции в Украине не связаны с помощью США – Госдеп
НЕД ПРАЙС, ФОТО: GETTY IMAGES

Обвинения в коррупции, которые привели к отставкам в украинском правительстве в последние дни, не касаются миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи, предоставленной США.

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, которого цитирует The New York Times

Детали: Представитель Госдепа заявил, что администрация Джо Байдена "не знает о каких-либо злоупотреблениях с американской помощью" в Украине.

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Прайс отметил, что поставки и средства, которые США предоставляют Украине, подлежат тщательному надзору.

"Мы чрезвычайно серьезно относимся к нашей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской помощи, которую мы предоставляем Украине", – сказал он.

При этом Прайс признал, что разрушения, вызванные российским вторжением, осложнили усилия по отслеживанию оружия, а также экономической и гуманитарной помощи, которую Вашингтон направил в Киев.

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"Существуют вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в эпицентре жестокой атаки со стороны РФ. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы имеем возможности принимать меры для обеспечения такой отчетности", – заявил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США приветствуют "быстрые и решительные действия" Зеленского и значительные усилия по противодействию коррупции и привлечению к ответственности чиновников, когда они "не выполняют обязанности, которые на них возложены".

Прайс добавил, что США в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по внедрению важных антикоррупционных реформ.

Предыстория:

  • 24 января Кабинет министров принял кадровые решения, уволив 6 заместителей министров и согласовав увольнение 5 глав областных военных администраций.
  • В отставку также ушел заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Темы: отставкаКабинет министровСША
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