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Медведчук з Росії заявив, що хоче створити політичний рух “опонентів” Зеленського

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 січня 2023, 09:37
Віктор Медведчукк, фото: Getty Images

Проросійський політик і кум президента країни-агресії Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого обміняли на українських полонених, заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати "опонентів" Володимира Зеленського.

Джерело: інтерв'ю Медведчука російським пропагандистським ЗМІ

Пряма мова Медведчука: "Коли ми об'єднаємо людей, дізнаємося їхню позицію, а я чомусь упевнений, що ця позиція проти влади, проти Зеленського, то це вже буде зовсім інше".

Деталі: Медведчук виношує плани, щоб цей рух "розвінчав" те, що Україна "монолітна у своїх поглядах і у своїй нібито підтримці Зеленського". За його словами, новостворений рух повинен "консолідувати всі конструктивні суспільно-політичні сили".

Для довідки: Віктор Медведчук – нардеп "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ

Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. За каденції Петра Порошенка Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

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Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію. 

Теми: МедведчукУкраїнавійна
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