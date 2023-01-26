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Медведчук з Росії заявив, що хоче створити політичний рух “опонентів” Зеленського

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 січня 2023, 08:37
Медведчук з Росії заявив, що хоче створити політичний рух “опонентів” Зеленського
Віктор Медведчукк, фото: Getty Images

Проросійський політик і кум президента країни-агресії Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого обміняли на українських полонених, заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати "опонентів" Володимира Зеленського.

Джерело: інтерв'ю Медведчука російським пропагандистським ЗМІ

Пряма мова Медведчука: "Коли ми об'єднаємо людей, дізнаємося їхню позицію, а я чомусь упевнений, що ця позиція проти влади, проти Зеленського, то це вже буде зовсім інше".

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Деталі: Медведчук виношує плани, щоб цей рух "розвінчав" те, що Україна "монолітна у своїх поглядах і у своїй нібито підтримці Зеленського". За його словами, новостворений рух повинен "консолідувати всі конструктивні суспільно-політичні сили".

Для довідки: Віктор Медведчук – нардеп "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ

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Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. За каденції Петра Порошенка Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію. 

Теми: МедведчукУкраїнавійна
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