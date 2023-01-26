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Медведчук из России заявил, что хочет создать политическое движение "оппонентов" Зеленского

Станислав ПогориловЧетверг, 26 января 2023, 09:37
Виктор Медведчук, фото: Getty Images

Пророссийский политик и кум президента страны-агрессии Владимира Путина Виктор Медведчук, которого обменяли на украинских пленных, заявил о планах создать новое политическое движение для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" Владимира Зеленского.

Источник: интервью Медведчука российским пропагандистским СМИ

Прямая речь Медведчука: "Когда мы объединим людей, узнаем их позицию, а я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, то это уже будет совсем другое".

Детали: Медведчук вынашивает планы, чтобы это движение "развенчало" то, что Украина "монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского". По его словам, новосозданное движение должно "консолидировать все конструктивные общественно-политические силы".

Для справки: Виктор Медведчук – нардеп "ОПЗЖ", который после начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине пытался покинуть страну, но его задержали украинские правоохранители. 

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Госизменника и кума российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. При каденции Петра Порошенко Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.

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После обмена предателя замечали в оккупированном Крыму вместе с женой, которая накануне вторжения сбежала в Россию. 

Темы: МедведчукУкраинавойна
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