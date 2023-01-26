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У Білорусі злетів російський МіГ – через нього теж оголошують тривогу

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 10:46
Міг-31К. Фото з Telegram Беларускі Гаюн

Близько 10:20 ранку 26 січня у Білорусі підняли в небо російський винищувач Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал", а також літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувач супроводу

Джерело: моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Зокрема, о 09:50 з аеродрому у Барановичах злетів винищувач супроводу, о 10:05 з аеродрому в Мачулищах піднявся в небо літак ДРЛС А-50У ВКС РФ.

А о 10:20 з цього ж аеродрому злетів МіГ-31К ВКС РФ.

Для довідки: Коли у Білорусі піднімають у повітря винищувачі МіГ, то в Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки раніше Росія уже неодноразово здійснювала пуски ракет з повітряного простору РБ.  

Наразі в Україні уже майже три години триває повітряна тривога через масштабну ракетну атаку росіян зі стратегічних бомбардувальників, ймовірно, з Мурманської області РФ.

Передісторія: 

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Теми: РосіяБілорусьвійнаавіа
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