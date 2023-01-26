У Білорусі злетів російський МіГ – через нього теж оголошують тривогу

Близько 10:20 ранку 26 січня у Білорусі підняли в небо російський винищувач Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал", а також літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувач супроводу

Джерело: моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: Зокрема, о 09:50 з аеродрому у Барановичах злетів винищувач супроводу, о 10:05 з аеродрому в Мачулищах піднявся в небо літак ДРЛС А-50У ВКС РФ.

А о 10:20 з цього ж аеродрому злетів МіГ-31К ВКС РФ.

Для довідки: Коли у Білорусі піднімають у повітря винищувачі МіГ, то в Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки раніше Росія уже неодноразово здійснювала пуски ракет з повітряного простору РБ.



Наразі в Україні уже майже три години триває повітряна тривога через масштабну ракетну атаку росіян зі стратегічних бомбардувальників, ймовірно, з Мурманської області РФ.

Передісторія:

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що можлива чергова масова ракетна атака росіян.

Енергетики повідомили, що екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У Києві та на Вінниччині пролунали вибухи.