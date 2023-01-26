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В Беларуси взлетел российский МиГ – из-за него тоже объявляют тревогу

Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 10:46
МиГ-31К. Фото из Telegram Беларускі Гаюн

Около 10:20 утра 26 января в Беларуси подняли в небо российский истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также самолет дальнего радиолокационного слежения и истребитель сопровождения

Источник: мониторинговый проект Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В частности, в 09:50 с аэродрома в Барановичах взлетел истребитель сопровождения, в 10:05 с аэродрома в Мачулищах поднялся в небо самолет ДРЛС А-50У ВКС РФ.

А в 10:20 с этого же аэродрома взлетел МиГ-31К ВКС РФ.

Для справки: Когда в Беларуси поднимают в воздух истребители МиГ, то в Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку ранее Россия уже неоднократно осуществляла пуски ракет из воздушного пространства РБ. 

Сейчас в Украине уже почти три часа продолжается воздушная тревога из-за масштабной ракетной атаки россиян со стратегических бомбардировщиков, вероятно, из Мурманской области РФ.

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Темы: РосcияБеларусьвойнаавиа
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