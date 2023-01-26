В Беларуси взлетел российский МиГ – из-за него тоже объявляют тревогу
Около 10:20 утра 26 января в Беларуси подняли в небо российский истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также самолет дальнего радиолокационного слежения и истребитель сопровождения
Источник: мониторинговый проект Беларускі Гаюн в Telegram
Детали: В частности, в 09:50 с аэродрома в Барановичах взлетел истребитель сопровождения, в 10:05 с аэродрома в Мачулищах поднялся в небо самолет ДРЛС А-50У ВКС РФ.
А в 10:20 с этого же аэродрома взлетел МиГ-31К ВКС РФ.
Для справки: Когда в Беларуси поднимают в воздух истребители МиГ, то в Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку ранее Россия уже неоднократно осуществляла пуски ракет из воздушного пространства РБ.
Сейчас в Украине уже почти три часа продолжается воздушная тревога из-за масштабной ракетной атаки россиян со стратегических бомбардировщиков, вероятно, из Мурманской области РФ.
Предыстория:
- Утром 26 января на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что возможна очередная массовая ракетная атака россиян.
- Энергетики сообщили, что экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.
- По данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы.