Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Рада національної безпеки й оборони України обмежила виїзд державних посадовців, народних депутатів та інших представників влади відрядженнями.

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні 26 січня

Пряма мова: "На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув.

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Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили.

Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.

Я думаю, це справедливо".

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Деталі: Очевидно, так президент відреагував на скандал із поїздкою депутата його партії Миколи Тищенка до Таїланду.

Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.

Тому 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Однак Тищенку це не завадило.

З іншого боку, Кабінет міністрів, імовірно, ще не вніс відповідні зміни до постанови про порядок перетину кордону: на це РНБО відвела 5 днів.

Проте за недоречність такої поведінки під час війни Тищенка вже виключили з партії, звільнили з посади заступника голови фракції у Верховній Раді і хочуть вигнати з фракції, хоча сам мандрівник запевняє, що посилено працює за кордоном.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук Миколу Тищенка за кордон не відряджав.