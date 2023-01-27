Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" — пресс-секретарь
Пятница, 27 января 2023, 09:47
Народного депутата Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа", сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
Источник: Палийчук в Telegram
Прямая речь Палийчук: "По результатам внутрифракционного опроса, который был начат накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа".
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Что предшествовало:
- Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной.
- После того, как эта новость получила общественный резонанс, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", уволили с должности замглавы фракции и анонсировали исключение из фракции.
- Во фракции "Слуга народа" запустили онлайн-опрос относительно того, нужно ли исключать Николая Тищенко из фракции.
- 26 января президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ограничил выезд государственных чиновников, народных депутатов и других представителей власти командировками.