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Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" — пресс-секретарь

Станислав ПогориловПятница, 27 января 2023, 10:47
НИКОЛАЙ ТИЩЕНКО В ТАИЛАНДЕ, ФОТО НАРДЕПА

Народного депутата Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа", сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Источник: Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "По результатам внутрифракционного опроса, который был начат накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

Что предшествовало:

  • Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной.
  • После того, как эта новость получила общественный резонанс, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", уволили с должности замглавы фракции и анонсировали исключение из фракции.
  • Во фракции "Слуга народа" запустили онлайн-опрос относительно того, нужно ли исключать Николая Тищенко из фракции.
  • 26 января президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ограничил выезд государственных чиновников, народных депутатов и других представителей власти командировками. 

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Темы: ТищенкоСлуга народа
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