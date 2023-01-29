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У Пентагоні обговорюють надання Україні винищувачів F-16 – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 02:52

Військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони США до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.

Джерело: видання Politico з посиланням на власні джерела

Деталі: Видання пише, що після схвалення надання Україні танків і систем ППО Patriot у Києва з'явився оптимізм, що американські літаки можуть бути наступними.

"Я не думаю, що ми проти (надання Україні літаків – ред.)", – сказав Politico на умовах анонімності високопоставлений чиновник Пентагону.

При цьому він зазначив, що остаточне рішення щодо літаків ще не ухвалене, а Україна не заявила, що винищувачі є її головним пріоритетом.

За словами іншого джерела, поінформованого про переговори, які ведуться Вашингтоном і Києвом, США потрібні тижні для прийняття рішення про поставки Україні власних літаків і схвалення реекспорту F-16 з інших країн.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16.
  • Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
  • За словами речника ПС Юрія Ігната, багатоцільовий літак здатен виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
  • Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.

Теми: СШАУкраїнаЗбройні сили
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