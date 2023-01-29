У Пентагоні обговорюють надання Україні винищувачів F-16 – ЗМІ

Військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони США до схвалення відправки в Україну винищувачів F-16, щоби допомогти їй захиститися від російських ракет і безпілотників.

Джерело: видання Politico з посиланням на власні джерела

Деталі: Видання пише, що після схвалення надання Україні танків і систем ППО Patriot у Києва з'явився оптимізм, що американські літаки можуть бути наступними.

"Я не думаю, що ми проти (надання Україні літаків – ред.)", – сказав Politico на умовах анонімності високопоставлений чиновник Пентагону.

При цьому він зазначив, що остаточне рішення щодо літаків ще не ухвалене, а Україна не заявила, що винищувачі є її головним пріоритетом.

За словами іншого джерела, поінформованого про переговори, які ведуться Вашингтоном і Києвом, США потрібні тижні для прийняття рішення про поставки Україні власних літаків і схвалення реекспорту F-16 з інших країн.

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