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В Пентагоне обсуждают предоставление Украине истребителей F-16 – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 02:52

Военные чиновники негласно подталкивают Министерство обороны США к одобрению отправки в Украину истребителей F-16, чтобы помочь ей защититься от российских ракет и беспилотников.

Источник: издание Politico со ссылкой на собственные источники

Детали: Издание пишет, что после одобрения предоставления Украине танков и систем ПВО Patriot у Киева появился оптимизм, что американские самолеты могут быть следующими.

"Я не думаю, что мы против (предоставление Украине самолетов – ред.)", – сказал Politico на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Пентагона.

При этом он отметил, что окончательное решение по самолетам еще не принято, а Украина не заявила, что истребители являются ее главным приоритетом.

По словам другого источника, информированного о переговорах, которые ведутся Вашингтоном и Киевом, США нужны недели для принятия решения о поставках Украине собственных самолетов и одобрения реэкспорта F-16 из других стран.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что международные партнеры предоставят Украине многофункциональный легкий истребитель F-16.
  • Воздушные силы ВСУ отмечали, что считают приоритетом получение многофункциональных истребителей.
  • По словам спикера ВС Юрия Игната, многоцелевой самолет способен выполнять различные задачи: эффективно бороться с воздушными угрозами, в частности крылатыми ракетами и БпЛА, но в то же время выполнять и ударные функции по наземным целям, в частности это многофункциональные истребители американского производства F-16, F-15 или F-18 определенных модификаций, или же их европейские аналоги.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.
  • Компания-производитель американских истребителей F-16 заявила, что готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.

Темы: СШАУкраинаВооруженные силы
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