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"Незабаром в небі України": Данілов натякає на передачу F-16

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 січня 2023, 10:37
Незабаром в небі України: Данілов натякає на передачу F-16
F-16 ілюстративне фото з Вікіпедії

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Незабаром в небі України".

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Деталі: Секретар РНБО підтримав тренд публікування "ребусів", який так полюбився українським політикам.

Данілов запостив відео із технічними характеристиками F-16. Жодних деталей, чи ухвалено відповідне рішення, не наводиться.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
  • За словами речника ПС Юрія Ігната, багатоцільовий літак здатен виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
  • Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.

Теми: авіавійнаРНБОДанілов
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