"Незабаром в небі України": Данілов натякає на передачу F-16
П'ятниця, 27 січня 2023, 11:37
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16.
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова: "Незабаром в небі України".
Деталі: Секретар РНБО підтримав тренд публікування "ребусів", який так полюбився українським політикам.
Данілов запостив відео із технічними характеристиками F-16. Жодних деталей, чи ухвалено відповідне рішення, не наводиться.
Передісторія:
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- Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
- За словами речника ПС Юрія Ігната, багатоцільовий літак здатен виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
- Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.