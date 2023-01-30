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Вибухи в Ірані: МЗС України нагадало перську народну мудрість

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 січня 2023, 17:03
Вибухи в Ірані: МЗС України нагадало перську народну мудрість
Олег Ніколенко. фото з Facebook

Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах, проте Київ неодноразово застерігав Тегеран про наслідки за підтримку агресії проти України.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Україна неоднаразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією.

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Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш".

Що передувало: ЗМІ повідомили, що тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану у зв’язку з ударами безпілотників по іранських об’єктах в ніч на неділю.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 29 грудня в іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.
  • Іранське Міноборони стверджує, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".
  • За даними ЗМІ, удару з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль.
  • МЗС РФ заявило, що Москва "рішуче засуджує" атаку безпілотників на військовий об'єкт в Ірані, який постачає режим Путіна безпілотниками для ударів по Україні.

Теми: ІранМЗСвибухбезпілотники
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