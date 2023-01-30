Вибухи в Ірані: МЗС України нагадало перську народну мудрість
Понеділок, 30 січня 2023, 17:03
Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах, проте Київ неодноразово застерігав Тегеран про наслідки за підтримку агресії проти України.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова: "Україна неоднаразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією.
Реклама:
Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш".
Що передувало: ЗМІ повідомили, що тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану у зв’язку з ударами безпілотників по іранських об’єктах в ніч на неділю.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В ніч на 29 грудня в іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.
- Іранське Міноборони стверджує, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".
- За даними ЗМІ, удару з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль.
- МЗС РФ заявило, що Москва "рішуче засуджує" атаку безпілотників на військовий об'єкт в Ірані, який постачає режим Путіна безпілотниками для ударів по Україні.