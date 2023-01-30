Вибухи в Ірані: МЗС України нагадало перську народну мудрість

Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах, проте Київ неодноразово застерігав Тегеран про наслідки за підтримку агресії проти України.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Україна неоднаразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією.

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Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш".

Що передувало: ЗМІ повідомили, що тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану у зв’язку з ударами безпілотників по іранських об’єктах в ніч на неділю.

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