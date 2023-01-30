Взрывы в Иране: МИД Украины напомнил персидскую народную мудрость

Украине не известна причина взрывов на иранских объектах, однако Киев неоднократно предостерегал Тегеран о последствиях за поддержку агрессии против Украины.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией.

Нам не известна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь".

Что предшествовало: СМИ сообщили, что временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье.

Предыстория:

В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.

Иранское Миноборон утверждает , что повреждение получила "крыша цеха", а нападение "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".

По данным СМИ, удар беспилотниками по заводу Минобороны Ирана в ночь на воскресенье нанес Израиль.

МИД РФ заявил, что Москва "решительно осуждает" атаку беспилотников на военный объект в Иране, который снабжает режим Путина беспилотниками для ударов по Украине.