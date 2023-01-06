Росіяни готують теракти в храмах окупованих територій на Різдво – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попередила, що на православне Різдво росіяни готують теракти у храмах тимчасово окупованих територій.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на Верещук

Пряма мова Верещук: "Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях".

Деталі: Міністерка закликала громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. "Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", - додала Верещук.

Що було раніше: