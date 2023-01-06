Росіяни готують теракти в храмах окупованих територій на Різдво – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попередила, що на православне Різдво росіяни готують теракти у храмах тимчасово окупованих територій.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на Верещук

Пряма мова Верещук: "Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях".

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Деталі: Міністерка закликала громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. "Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", - додала Верещук.

Що було раніше:

5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін використовує так зване "різдвяне перемир'я" для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на сході.