Росіяни готують теракти в храмах окупованих територій на Різдво – Верещук
П'ятниця, 6 січня 2023, 11:37
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попередила, що на православне Різдво росіяни готують теракти у храмах тимчасово окупованих територій.
Джерело: пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на Верещук
Пряма мова Верещук: "Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях".
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Деталі: Міністерка закликала громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. "Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", - додала Верещук.
Що було раніше:
- 5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін використовує так зване "різдвяне перемир'я" для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на сході.
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