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В будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація. Приїхали рятувальники

"Українська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 17:45
В будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація. Приїхали рятувальники
Фото: РИА Новости

У приміщенні одного з корпусів будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація через можливе коротке замикання.

Джерело: офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в Telegram

Пряма мова: "Можлива причина - коротке замикання. Працюють співробітники МНС. Постраждалих немає".

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Деталі: Захарова заявила, що інформація про те, що "мало місце загоряння в робочих приміщеннях", не відповідає дійсності, а йдеться про підвальні поверхи.

Водночас російський "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Московського главку МНС, повідомив, що подія сталася за адресою: Смоленська-Сіня площа, будинок 30, будова 2.

На місце виїхали пожежники і проводять розвідку.

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Теми: Росіяпожежа
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