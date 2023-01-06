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В будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація. Приїхали рятувальники

"Українська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 18:45
Фото: РИА Новости

У приміщенні одного з корпусів будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація через можливе коротке замикання.

Джерело: офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в Telegram

Пряма мова: "Можлива причина - коротке замикання. Працюють співробітники МНС. Постраждалих немає".

Деталі: Захарова заявила, що інформація про те, що "мало місце загоряння в робочих приміщеннях", не відповідає дійсності, а йдеться про підвальні поверхи.

Водночас російський "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Московського главку МНС, повідомив, що подія сталася за адресою: Смоленська-Сіня площа, будинок 30, будова 2.

На місце виїхали пожежники і проводять розвідку.

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Теми: Росіяпожежа
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