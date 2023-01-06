В будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація. Приїхали рятувальники

У приміщенні одного з корпусів будівлі МЗС РФ спрацювала пожежна сигналізація через можливе коротке замикання.

Джерело: офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в Telegram

Пряма мова: "Можлива причина - коротке замикання. Працюють співробітники МНС. Постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: Захарова заявила, що інформація про те, що "мало місце загоряння в робочих приміщеннях", не відповідає дійсності, а йдеться про підвальні поверхи.

Водночас російський "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Московського главку МНС, повідомив, що подія сталася за адресою: Смоленська-Сіня площа, будинок 30, будова 2.

На місце виїхали пожежники і проводять розвідку.