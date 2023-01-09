Росіяни надвечір вдарили по Нікополю
Понеділок, 9 січня 2023, 00:28
Ближче до вечора 8 січня загарбники обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської нромади.
Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко
Пряма мова: "Надвечір окупанти здійснили обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської ТГ. Фахівці ДСНС обстежують місця вибухів.
Люди не постраждали.
В Нікополі протягом дня ліквідовано займання, не пов'язане з бойовими діями. На жаль, є загибла та двоє постраждалих у важкому стані".
Деталі: Євтушенко також повідомив, що в межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій.
"Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", – додав голова РВА.
ВІДЕО ДНЯ