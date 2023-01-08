Росіяни надвечір вдарили по Нікополю

Ближче до вечора 8 січня загарбники обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської нромади.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова: "Надвечір окупанти здійснили обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської ТГ. Фахівці ДСНС обстежують місця вибухів.

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Люди не постраждали.

В Нікополі протягом дня ліквідовано займання, не пов'язане з бойовими діями. На жаль, є загибла та двоє постраждалих у важкому стані".

Деталі: Євтушенко також повідомив, що в межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій.

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"Прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", – додав голова РВА.