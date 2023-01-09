Міноборони Росії розкритикували за брехню про "операцію відплати" у Краматорську – ISW

Військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на те, що в Росії піддали критиці Міноборони (МО) за те, що воно поширило фейкову заяву про "операцію відплати" у Краматорську.

Джерело: ISW

Деталі: Спроби Міноборони РФ стверджувати, що російські війська відповіли на український удар 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликають подальше невдоволення в російському інформаційному просторі.

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МО Росії оголосило 8 січня, що російські війська провели "операцію відплати" українським силам за удар 31 грудня по Макіївці, в результаті якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів через помилки російського командування та погану практику розосередження особового складу.

Міністерство оборони Росії неправдиво заявило, що удар у відповідь був спрямований на кілька тимчасових пунктів дислокації українських військ у Краматорську, у результаті якого загинуло понад 600 українських військовослужбовців.

Цю заяву спростували ЗСУ, а також іноземні журналісти.

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Кілька російських військових блогерів негативно відреагували на заяву МО РФ, вказуючи на те, що воно часто представляє неправдиві заяви і критикуючи російське військове керівництво за сфабриковану історію з метою "відплати" за макіївський удар замість того, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за втрати.

В інституті зазначають, що реакція МО РФ на удар по Макіївці є продовженням сформованої моделі реагування на скарги і відплати, яка знову зробила російське військове керівництво об'єктом жорсткої критики за ведення війни.

Також військові експерти повідомляють, що фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин, можливо, намагається фінансово експлуатувати українські природні ресурси навколо Бахмута і використовує війну в Україні для того, щоб пов'язати свої військові сили з російськими регіональними чиновниками.

Пригожин також продовжує публічно об'єднуватися з окремими російськими губернаторами, намагаючись посилити свій вплив та просувати свої особисті інтереси в Росії, а не просто перемогти у війні.

Також в інституті вказують на те, що Міністерство оборони Великої Британії підтвердило попередні оцінки Інституту світової політики щодо того, що російські війська готуються до можливості майбутніх українських контрнаступів у Запорізькій або Луганській областях, зокрема розширяючи оборонні укріплення.

Раніше ISW вже звертав увагу на ознаки підготовки Росії до рішучих дій (ймовірно, оборонного характеру) вздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області та оцінював, що розташування російських військ і переважання оборонних споруд у Запорізькій області свідчать про те, що російські війська можуть готуватися до потенційних зусиль України в цьому секторі.

Ключові висновки ISW про хід бойових дій 8 січня: