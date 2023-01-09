Болсонару заявив, що протести на його підтримку вийшли "за межі правил"

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що протести на його підтримку із вторгненнями в державні будівлі та пограбуваннями, "виходять за межі правил".

Джерело: Болсонару у Twitter

Пряма мова: "Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії.

Реклама:

Однак пограбування та вторгнення у громадські будівлі, які сталися сьогодні… виходять за межі правил".

Що передувало: У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

У Сполучених Штатах заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії.

ВІДЕО ДНЯ

У Бразилії через кілька годин після прориву три будівлі – Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд – поліція звільнила від протестувальників і заарештувала понад 400 осіб.

Передісторія: