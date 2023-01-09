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Болсонару заявив, що протести на його підтримку вийшли "за межі правил"

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 05:34
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що протести на його підтримку із вторгненнями в державні будівлі та пограбуваннями, "виходять за межі правил".

Джерело: Болсонару у Twitter

Пряма мова: "Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії.

Однак пограбування та вторгнення у громадські будівлі, які сталися сьогодні… виходять за межі правил".

Що передувало: У Бразилії прихильники ультраправого колишнього президента Жаіра Болсонару в неділю вдерлися в Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд.

У Сполучених Штатах заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії.

У Бразилії через кілька годин після прориву три будівлі – Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд – поліція звільнила від протестувальників і заарештувала понад 400 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 30 жовтня здійснив дивовижне політичне повернення, перемігши чинного президента Жаїра Болсонару на одних з найбільш значущих виборів в історії країни.
  • Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця своєму супернику Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.
  • Виборчий штаб новообраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подав до суду на експрезидента Жаїра Болсонару, його візаві та двох його синів за зловживання владою та нападки на виборчу систему Бразилії.

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Теми: Бразилія
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