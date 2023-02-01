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Арахамія анонсував звільнення всіх керівників митниці і "весняні посадки"

Ірина БалачукСереда, 1 лютого 2023, 11:22
Арахамія анонсував звільнення всіх керівників митниці і весняні посадки
Давид Арахамія. Фото з Facebook

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував уже "сьогодні" звільнення всього керівного складу митної служби, а також посадки навесні.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки.

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Сьогодні:

  • обшуки у Податковій;
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
  • обшуки у Коломойського по "Укрнафті";
  • ціла серія негласних слідчих дій;
  • обшуки у Авакова;
  • обшуки у Столара;
  • звільнення всього керівного складу Митниці".

Деталі: Арахамія запевнив, що "країна під час війни буде змінюватися", а якщо хтось не готовий до змін, то "держава сама прийде і допоможе їм змінитися".

Передісторія:

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Теми: Слуга народуАрахаміяобшукив'язниця
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