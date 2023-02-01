Арахамія анонсував звільнення всіх керівників митниці і "весняні посадки"
Середа, 1 лютого 2023, 11:22
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував уже "сьогодні" звільнення всього керівного складу митної служби, а також посадки навесні.
Джерело: Арахамія у Telegram
Пряма мова Арахамії: "Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки.
Реклама:
Сьогодні:
- обшуки у Податковій;
- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
- обшуки у Коломойського по "Укрнафті";
- ціла серія негласних слідчих дій;
- обшуки у Авакова;
- обшуки у Столара;
- звільнення всього керівного складу Митниці".
Деталі: Арахамія запевнив, що "країна під час війни буде змінюватися", а якщо хтось не готовий до змін, то "держава сама прийде і допоможе їм змінитися".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 лютого силовики і правоохоронці проводять низку обшуків у різних чиновників, а також оголошують підозри.
- Зокрема, Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в роботі на агресора і оголосили йому нову підозру.
- Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.
- Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.
- Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова.
- Також СБУ 1 лютого проводить обшуки у столичного забудовника й народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.
- Державне бюро розслідувань 1 лютого проводить обшуки у керівництва столичної податкової.
- 23 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.