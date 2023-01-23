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Арахамія анонсував "активні посадки" уже навесні

Ірина БалачукПонеділок, 23 січня 2023, 08:39
Давид Арахамія. Фото з Telegram

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова голови фракції "СН": "Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу.

"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті".

Деталі: Він зазначив, що це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони.

За словами голови "СН", 23 січня на засіданні комітету будуть розбиратися у ситуації, а сам він ініціюватиме повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади.

Арахамія заявив, що з 24 лютого влада "офіційними і не офіційними каналами" постійно закликала чиновників усіх рівнів сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами.

Але, за його словами, до багатьох "не дійшло".

"Слуга народу" також нагадав, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ, тож Україна завершить "побудову незалежної антикорупційної інфраструктури".

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"І, як сказав, наш президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень"", – підсумував Арахамія.  

Для довідки: Взимку та навесні 2019 року Україну заполонили біг-борди і сіті-лайти від команди на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського зі словами "Весна покаже, хто де вкрав", "Прийде весна – саджати будемо", яка натякала на те, що після виборів президент Зеленський саджатиме корупціонерів.

Передісторія:

  • 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. 
  • Пізніше співробітники НАБУ і САП оприлюднили деталі затримання Лозинського.
  • 22 січня Кабмін звільнив його з посади.
  • Президент Володимир Зеленський назвав звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості, і пообіцяв "потужні необхідні кроки".
  • В середині січня Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових. 

Теми: корупціясудАрахаміявійна
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