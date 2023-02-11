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Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 22:38
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Дзюбу з посади заступника командувача Нацгвардії.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України".

Деталі: За даними ЗМІ, Дзюба обіймав посаду заступника командувача Нацгвардії з тилового забезпечення та завідував логістикою.

Що передувало: Дзюба був призначений Зеленським на цю посаду 14 червня 2019 року, коли був призначений попередній глава Нацгвардії Микола Балан.

У січні 2022 року Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

25 лютого 2022 року Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії.

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Теми: НацгвардіяЗеленський
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