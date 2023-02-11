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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 22:38
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Дзюбу с должности заместителя командующего Нацгвардии.

Источник: указ президента

Дословно: "Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины".

Детали: По данным СМИ, Дзюба занимал должность заместителя командующего Нацгвардии по тыловому обеспечению и заведовал логистикой.

Что предшествовало: Дзюба был назначен Зеленским на эту должность 14 июня 2019 года, когда был назначен предыдущий глава Нацгвардии Николай Балан.

В январе 2022 года Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.

25 февраля 2022 года Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардии.

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Темы: НацгвардияЗеленский
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