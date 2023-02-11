Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии
Суббота, 11 февраля 2023, 21:38
Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Дзюбу с должности заместителя командующего Нацгвардии.
Источник: указ президента
Дословно: "Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины".
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Детали: По данным СМИ, Дзюба занимал должность заместителя командующего Нацгвардии по тыловому обеспечению и заведовал логистикой.
Что предшествовало: Дзюба был назначен Зеленским на эту должность 14 июня 2019 года, когда был назначен предыдущий глава Нацгвардии Николай Балан.
В январе 2022 года Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.
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25 февраля 2022 года Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардии.