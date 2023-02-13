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Заступником міністра оборони зможе стати військовий у певному званні

Олена РощінаПонеділок, 13 лютого 2023, 19:15
Заступником міністра оборони зможе стати військовий у певному званні
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовця у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала можуть призначити першим заступником міністра оборони України.

Джерело: указ президента від 13 лютого 2023 року №76/2023 про внесення змін до до указів президента від 3 травня 2017 року №126/2017 та від 5 травня 2020 року №166/2020

Деталі: Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, доповнено розділом про те, що посаду першого заступника міністра оборони може обійняти генерал-лейтенант, віце-адмірал (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану).

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Таким чином президент Зеленський дозволив військовому обіймати посаду першого заступника міністра оборони на період воєнного стану.

Кабінету міністрів також доручено внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектора безпеки і оборони згідно зі стандартами НАТО.

Цьому передувало: На початку лютого джерела УП припускали, що міністр оборони Олексій Резніков може залишити посаду, а його місце може зайняти голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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У фракції "Слуга народу" навіть підготували законодавчі зміни, які дозволять під час дії воєнного стану призначати міністром оборони військового.

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Теми: МіноборониЗеленськийРезніков
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