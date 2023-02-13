Заступником міністра оборони зможе стати військовий у певному званні

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким військовослужбовця у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала можуть призначити першим заступником міністра оборони України.

Джерело: указ президента від 13 лютого 2023 року №76/2023 про внесення змін до до указів президента від 3 травня 2017 року №126/2017 та від 5 травня 2020 року №166/2020

Деталі: Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, доповнено розділом про те, що посаду першого заступника міністра оборони може обійняти генерал-лейтенант, віце-адмірал (посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану).

Таким чином президент Зеленський дозволив військовому обіймати посаду першого заступника міністра оборони на період воєнного стану.

Кабінету міністрів також доручено внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектора безпеки і оборони згідно зі стандартами НАТО.

Цьому передувало: На початку лютого джерела УП припускали, що міністр оборони Олексій Резніков може залишити посаду, а його місце може зайняти голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

У фракції "Слуга народу" навіть підготували законодавчі зміни, які дозволять під час дії воєнного стану призначати міністром оборони військового.

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