Заместителем министра обороны сможет стать военный в определенном звании

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым заместителем министра обороны Украины.

Источник: указ президента от 13 февраля 2023 года №76/2023 о внесении изменений в указы президента от 3 мая 2017 года №126/2017 и от 5 мая 2020 года №166/2020

Детали: Перечень должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям, дополнен разделом о том, что должность первого заместителя министра обороны может занять генерал-лейтенант, вице-адмирал (должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения).

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Таким образом президент Зеленский разрешил военному занимать должность первого заместителя министра обороны на период военного положения.

Кабинету министров также поручено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Этому предшествовало: В начале февраля источники УП предполагали, что министр обороны Алексей Резников может покинуть пост, а его место может занять глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Во фракции "Слуга народа" даже подготовили законодательные изменения, которые позволят во время действия военного положения назначать министром обороны военного.

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