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Заместителем министра обороны сможет стать военный в определенном звании

Елена РощинаПонедельник, 13 февраля 2023, 20:15
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым заместителем министра обороны Украины.

Источник: указ президента от 13 февраля 2023 года №76/2023 о внесении изменений в указы президента от 3 мая 2017 года №126/2017 и от 5 мая 2020 года №166/2020

Детали: Перечень должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям, дополнен разделом о том, что должность первого заместителя министра обороны может занять генерал-лейтенант, вице-адмирал (должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения).

Таким образом президент Зеленский разрешил военному занимать должность первого заместителя министра обороны на период военного положения.

Кабинету министров также поручено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Этому предшествовало: В начале февраля источники УП предполагали, что министр обороны Алексей Резников может покинуть пост, а его место может занять глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Во фракции "Слуга народа" даже подготовили законодательные изменения, которые позволят во время действия военного положения назначать министром обороны военного.

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Темы: МинобороныЗеленскийРезников
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