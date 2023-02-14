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Прикордонники розповіли, скількох чиновників не випустили з України

Валентина РоманенкоВівторок, 14 лютого 2023, 12:40
Прикордонники розповіли, скількох чиновників не випустили з України
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДПСУ

За час дії заборони на виїзд, окрім як у відрядження, з України не випустили майже 30 чиновників. Державні органи продовжують надсилати списки своїх службовців в адміністрацію Прикордонної служби.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "За час дії змін, які уряд вніс у правила перетину держкордону громадянами України, що стосується визначеної категорії осіб державних службовців, прикордонники не випустили з країни майже 30 людей.

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Вони не відповідали умовам перетину держкордону на час дії воєнного стану. Адже для такої категорії осіб було визначено можливість перетину кордону виключно у службове відрядження.

Вкотре хотів би також наголосити, що є і виключення, воно стосується жінок та одиноких чоловіків, які можуть виїздити з України, слідуючи до своїх дітей за кордон або їх супроводжувати".

Деталі: Демченко також нагадав, що нещодавно уряд також розширив цю категорію жінок та чоловіків серед держслужбовців до опікунів, піклувальників та прийомних батьків.

ВІДЕО ДНЯ

На уточнююче запитання, речник Прикордонної служби зазначив, що до адміністрації ДПСУ продовжують надходити списки від держорганів, визначених урядом. Станом на 14 лютого, за інформацією Демченка, таких листів-списків надійшло більше 2 тисяч.

Окремо полковник додав, що загальний пасажиропотік на кордоні знизився і тримається на рівні 70-75 тисяч осіб за добу в обох напрямках.

Цей показник навіть є нижчим від того, який фіксувався до періоду новорічно-різдвяних свят. Загалом у січні пасажиропотік знизився на 9%, додав Демченко.

Передісторія:

  • 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
  • Визначалось, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.
  • Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
  • Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
  • Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
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