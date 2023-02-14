Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники розповіли, скількох чиновників не випустили з України

Валентина РоманенкоВівторок, 14 лютого 2023, 13:40
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДПСУ

За час дії заборони на виїзд, окрім як у відрядження, з України не випустили майже 30 чиновників. Державні органи продовжують надсилати списки своїх службовців в адміністрацію Прикордонної служби.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "За час дії змін, які уряд вніс у правила перетину держкордону громадянами України, що стосується визначеної категорії осіб державних службовців, прикордонники не випустили з країни майже 30 людей.

Вони не відповідали умовам перетину держкордону на час дії воєнного стану. Адже для такої категорії осіб було визначено можливість перетину кордону виключно у службове відрядження.

Вкотре хотів би також наголосити, що є і виключення, воно стосується жінок та одиноких чоловіків, які можуть виїздити з України, слідуючи до своїх дітей за кордон або їх супроводжувати".

Деталі: Демченко також нагадав, що нещодавно уряд також розширив цю категорію жінок та чоловіків серед держслужбовців до опікунів, піклувальників та прийомних батьків.

На уточнююче запитання, речник Прикордонної служби зазначив, що до адміністрації ДПСУ продовжують надходити списки від держорганів, визначених урядом. Станом на 14 лютого, за інформацією Демченка, таких листів-списків надійшло більше 2 тисяч.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо полковник додав, що загальний пасажиропотік на кордоні знизився і тримається на рівні 70-75 тисяч осіб за добу в обох напрямках.

Цей показник навіть є нижчим від того, який фіксувався до періоду новорічно-різдвяних свят. Загалом у січні пасажиропотік знизився на 9%, додав Демченко.

Передісторія:

  • 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
  • Визначалось, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.
  • Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
  • Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
  • Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

Читайте УП В Google News

Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Європарламент до річниці великої війни закликав надати Україні літаки і все необхідне для перемоги

Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки України на майже 7 млрд євро

Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались

Зеленський звернувся до парламенту Норвегії, який обговорює пакет у майже €7 млрд для України

Нічна ракетна атака не викликала потреби обмежувати подачу електрики – Укренерго

Лукашенко назвав умову, за якої білоруська армія піде війною на Україну

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники збили ворожий літак в районі Бахмута
Прикордонники спопелили російських піхотинців, які прокрадалися під Бахмутом
Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон
Останні новини
14:46
В Україні почали тестувати прототип електронного реєстру музейного фонду
14:35
У Києві чоловік побив жінку та доньку на очах в онучок: йому загрожує 15 діб арешту
14:30
фотоНа території Молдови вчетверте знайшли фрагмент ракети після ударів РФ
14:26
Кремль готує план "Б" щодо України з пропозиціями Медведчука – Данілов
14:26
Європарламент до річниці великої війни закликав надати Україні літаки і все необхідне для перемоги
14:16
Із початку року до бюджету від приватизації надійшло 645 мільйонів – нардепка
14:13
У МОН розповіли, скільки шкіл та садочків працює очно або дистанційно
13:59
Росіяни завдали 2 авіаудари по Вовчанську на Харківщині: 6 постраждалих – ОВА
13:55
Nestle продовжить підвищувати ціни на продукцію через зростання витрат
13:53
Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки України на майже 7 млрд євро
Усі новини...