Пограничники рассказали, сколько чиновников не выпустили из Украины

За время действия запрета на выезд, кроме как в командировку, из Украины не выпустили почти 30 чиновников. Государственные органы продолжают присылать списки своих служащих в администрацию Пограничной службы.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек.

Они не соответствовали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Ведь для такой категории лиц была определена возможность пересечения границы исключительно в служебную командировку.

Еще раз хотел бы также подчеркнуть, что есть и исключение, оно касается женщин и одиноких мужчин, которые могут выезжать из Украины, следуя к своим детям за границу или их сопровождать".

Детали: Демченко также напомнил, что недавно правительство также расширило эту категорию женщин и мужчин среди госслужащих до опекунов, попечителей и приемных родителей.

На уточняющий вопрос, спикер Пограничной службы отметил, что в администрацию ГПСУ продолжают поступать списки от госорганов, определенных правительством. По состоянию на 14 февраля, по информации Демченко, таких писем-списков поступило более 2 тысяч.

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Отдельно полковник добавил, что общий пассажиропоток на границе снизился и держится на уровне 70-75 тысяч человек в сутки в обоих направлениях.

Этот показатель даже ниже того, который фиксировался до периода новогодне-рождественских праздников. Всего в январе пассажиропоток снизился на 9%, добавил Демченко.

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