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Пограничники рассказали, сколько чиновников не выпустили из Украины

Валентина РоманенкоВторник, 14 февраля 2023, 12:40
Пограничники рассказали, сколько чиновников не выпустили из Украины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГПСУ

За время действия запрета на выезд, кроме как в командировку, из Украины не выпустили почти 30 чиновников. Государственные органы продолжают присылать списки своих служащих в администрацию Пограничной службы.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек.

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Они не соответствовали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Ведь для такой категории лиц была определена возможность пересечения границы исключительно в служебную командировку.

Еще раз хотел бы также подчеркнуть, что есть и исключение, оно касается женщин и одиноких мужчин, которые могут выезжать из Украины, следуя к своим детям за границу или их сопровождать".

Детали: Демченко также напомнил, что недавно правительство также расширило эту категорию женщин и мужчин среди госслужащих до опекунов, попечителей и приемных родителей.

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На уточняющий вопрос, спикер Пограничной службы отметил, что в администрацию ГПСУ продолжают поступать списки от госорганов, определенных правительством. По состоянию на 14 февраля, по информации Демченко, таких писем-списков поступило более 2 тысяч.

Отдельно полковник добавил, что общий пассажиропоток на границе снизился и держится на уровне 70-75 тысяч человек в сутки в обоих направлениях.

Этот показатель даже ниже того, который фиксировался до периода новогодне-рождественских праздников. Всего в январе пассажиропоток снизился на 9%, добавил Демченко.

Предыстория:

  • 27 января Кабинет министров принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.
  • Отмечалось, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в администрацию ГПСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список.
  • Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.
  • Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд: родителям-одиночкам для посещения детей за рубежом; для лечения за рубежом; на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.
  • Запрет на выезд госслужащим кроме как в командировку касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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