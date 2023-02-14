Пограничники рассказали, сколько чиновников не выпустили из Украины
За время действия запрета на выезд, кроме как в командировку, из Украины не выпустили почти 30 чиновников. Государственные органы продолжают присылать списки своих служащих в администрацию Пограничной службы.
Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП
Прямая речь: "За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек.
Они не соответствовали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Ведь для такой категории лиц была определена возможность пересечения границы исключительно в служебную командировку.
Еще раз хотел бы также подчеркнуть, что есть и исключение, оно касается женщин и одиноких мужчин, которые могут выезжать из Украины, следуя к своим детям за границу или их сопровождать".
Детали: Демченко также напомнил, что недавно правительство также расширило эту категорию женщин и мужчин среди госслужащих до опекунов, попечителей и приемных родителей.
На уточняющий вопрос, спикер Пограничной службы отметил, что в администрацию ГПСУ продолжают поступать списки от госорганов, определенных правительством. По состоянию на 14 февраля, по информации Демченко, таких писем-списков поступило более 2 тысяч.
Отдельно полковник добавил, что общий пассажиропоток на границе снизился и держится на уровне 70-75 тысяч человек в сутки в обоих направлениях.
Этот показатель даже ниже того, который фиксировался до периода новогодне-рождественских праздников. Всего в январе пассажиропоток снизился на 9%, добавил Демченко.
Предыстория:
- 27 января Кабинет министров принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.
- Отмечалось, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в администрацию ГПСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список.
- Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.
- Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд: родителям-одиночкам для посещения детей за рубежом; для лечения за рубежом; на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.
- Запрет на выезд госслужащим кроме как в командировку касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.