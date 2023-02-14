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В РФ заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з ЧАЕС під час окупації

Альона Мазуренко Вівторок, 14 лютого 2023, 16:28
В РФ заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з ЧАЕС під час окупації
ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС, ФОТО GETTY IMAGES

В російському Міноборони заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з ЧАЕС під час окупації, щоб представити їх напередодні Генасамблеї ООН. Окупанти традиційно заявляють, що інформація "фейкова". 

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Окупанти переймаються, що Україна опублікує докази про порушення Росією Конвенції про ядерну безпеку перед 22 лютого, коли відбудеться спецсесія Генасамблеї ООН.

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Насамперед росіян бентежить, що ця інформація стане причиною нових санкцій проти РФ. Також окупанти хвилюються через міжнародний спецтрибунал для російських загарбників і підтримку заходом української "формули миру", яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Дослівно РФ: "Представники київського режиму планують представити світовій спільноті якісь "вагомі докази", які нібито підтверджують, що внаслідок дій російських військовослужбовців на Чорнобильській АЕС і в "зоні відчуження" в лютому - квітні 2022 року відбулося "радіоактивне зараження значних територій України"...

Готуються докази "розкрадання російськими військовослужбовцями радіоактивних матеріалів, хімічних розчинів і забрудненого радіацією устаткування" і вивезення російськими військами "предметів, які містять небезпечні радіонукліди", за межі "зони відчуження", що спричинили "опромінення населення тимчасово окупованих територій".

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Деталі: В РФ також стверджують, що Україні у цьому допомагають фахівці управління з радіаційної та ядерної безпеки Норвегії.

Дослівно РФ: "Наразі норвезькими експертами проведено "обстеження" місцевості в районах, прилеглих до автодороги "Київ - Прип'ять", а також у населених пунктах Буча, Гостомель та Ірпінь.

Важливо: Зазвичай, таким чином, російські окупанти анонсують свої чергові плани в Україні, прикриваючи їх заявами про "українські провокації" чи іншою нісенітницею.

Нагадаємо:

  • 31 березня російські окупаційні війська покинули територію ЧАЕС. Там вони перебували з 24 лютого, тримаючи персонал в заручниках.
  • Росіяни пограбували Чорнобильську АЕС, перш ніж залишити її. Зокрема, окупанти вкрали комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС - винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

Теми: ЧАЕСЧорнобильокупаціявійна
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