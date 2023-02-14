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В РФ заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з ЧАЕС під час окупації

Альона Мазуренко Вівторок, 14 лютого 2023, 17:28
ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС, ФОТО GETTY IMAGES

В російському Міноборони заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з ЧАЕС під час окупації, щоб представити їх напередодні Генасамблеї ООН. Окупанти традиційно заявляють, що інформація "фейкова". 

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Окупанти переймаються, що Україна опублікує докази про порушення Росією Конвенції про ядерну безпеку перед 22 лютого, коли відбудеться спецсесія Генасамблеї ООН.

Насамперед росіян бентежить, що ця інформація стане причиною нових санкцій проти РФ. Також окупанти хвилюються через міжнародний спецтрибунал для російських загарбників і підтримку заходом української "формули миру", яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Дослівно РФ: "Представники київського режиму планують представити світовій спільноті якісь "вагомі докази", які нібито підтверджують, що внаслідок дій російських військовослужбовців на Чорнобильській АЕС і в "зоні відчуження" в лютому - квітні 2022 року відбулося "радіоактивне зараження значних територій України"...

Готуються докази "розкрадання російськими військовослужбовцями радіоактивних матеріалів, хімічних розчинів і забрудненого радіацією устаткування" і вивезення російськими військами "предметів, які містять небезпечні радіонукліди", за межі "зони відчуження", що спричинили "опромінення населення тимчасово окупованих територій".

Деталі: В РФ також стверджують, що Україні у цьому допомагають фахівці управління з радіаційної та ядерної безпеки Норвегії.

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Дослівно РФ: "Наразі норвезькими експертами проведено "обстеження" місцевості в районах, прилеглих до автодороги "Київ - Прип'ять", а також у населених пунктах Буча, Гостомель та Ірпінь.

Важливо: Зазвичай, таким чином, російські окупанти анонсують свої чергові плани в Україні, прикриваючи їх заявами про "українські провокації" чи іншою нісенітницею.

Нагадаємо:

  • 31 березня російські окупаційні війська покинули територію ЧАЕС. Там вони перебували з 24 лютого, тримаючи персонал в заручниках.
  • Росіяни пограбували Чорнобильську АЕС, перш ніж залишити її. Зокрема, окупанти вкрали комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС - винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

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Теми: ЧАЕСЧорнобильокупаціявійна
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