Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, что Украина готовит доказательства о вывозе радиоактивных материалов с ЧАЭС

Алена МазуренкоВторник, 14 февраля 2023, 17:28
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС, ФОТО GETTY IMAGES

В российском Минобороны заявили, что Украина готовит доказательства о вывозе радиоактивных материалов с ЧАЭС во время оккупации, чтобы представить их накануне Генассамблеи ООН. Оккупанты традиционно заявляют, что информация "фейковая".

Источник: Минобороны РФ

Детали: Оккупанты переживают, что Украина опубликует доказательства о нарушении Россией Конвенции о ядерной безопасности перед 22 февраля, когда состоится спецсессия Генассамблеи ООН.

Прежде всего россиян смущает, что эта информация станет причиной новых санкций против РФ.

Также оккупанты волнуются из-за международного спецтрибунала для российских захватчиков и поддержку западом украинской "формулы мира", которую предложил президент Владимир Зеленский.

Дословно РФ: "Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "веские доказательства", которые якобы подтверждают, что в результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале - апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины"...

Готовятся доказательства "хищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды", за пределы "зоны отчуждения", повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В РФ также утверждают, что Украине в этом помогают специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Дословно РФ: Сейчас норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге "Киев - Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень.

Важно: Обычно, таким образом, российские оккупанты анонсируют свои очередные планы в Украине, прикрывая их заявлениями об "украинских провокациях" или другой ерундой.

Напомним:

  • 31 марта российские оккупационные войска покинули территорию ЧАЭС. Там они находились с 24 февраля, удерживая персонал в заложниках.
  • Россияне ограбили Чернобыльскую АЭС, прежде чем покинуть ее. В частности, оккупанты украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на станции. Они также разграбили отель, расположенный рядом с АЭС - вынесли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы.

Читайте УП В Google News

Темы: ЧАЭСЧернобыльоккупациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоКиев и Москва провели обмен пленными "101 на 101"

Худшее в ситуации с электроэнергией позади, но "расслабляться не стоит" – Укрэнерго

Данилов: Украинцы развалили СССР, то же самое будет и с Россией

Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Вел подрывную деятельность: настоятель "Казанского" прихода УПЦ МП проведет 7 лет за решеткой

Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а РФ - спонсором терроризма

Все новости...
ЧАЭС
Умер украинский ядерщик, экс-директор объекта "Укрытие"
Экс-генерал СБУ Наумов, который помог россиянам захватить ЧАЭС, может получить убежище в РФ – СМИ
Reuters: РФ смогла захватить Чернобыль благодаря спецагентам, которых отправила туда еще в 2021 году
Последние новости
18:09
Словакия несколько недель не пропускает на границе с Украиной немецкие гаубицы для ремонта - СМИ
18:01
Генерал Милли: война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей
18:00
Путин хочет ввести соцподдержку для наемников ЧВК в Украине
17:55
фото, видеоКиев и Москва провели обмен пленными "101 на 101"
17:43
Сколько стоят телемарафоны "Единые новости" и "FreeДом" и программы на "Дом" – DOZORRO
17:38
Шольц и Байден встретятся в Белом доме, обсудят поддержку Украины
17:37
В Киеве в пятницу будут проводить замеры электропотребления: будут ли выключать свет
17:35
Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины - СМИ
17:18
Худшее в ситуации с электроэнергией позади, но "расслабляться не стоит" – Укрэнерго
17:06
Во Львове американские хирурги будут бесплатно лечить украинцев с травмами от войны
Все новости...