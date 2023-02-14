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В РФ заявили, что Украина готовит доказательства о вывозе радиоактивных материалов с ЧАЭС

Алена МазуренкоВторник, 14 февраля 2023, 16:28
В РФ заявили, что Украина готовит доказательства о вывозе радиоактивных материалов с ЧАЭС
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС, ФОТО GETTY IMAGES

В российском Минобороны заявили, что Украина готовит доказательства о вывозе радиоактивных материалов с ЧАЭС во время оккупации, чтобы представить их накануне Генассамблеи ООН. Оккупанты традиционно заявляют, что информация "фейковая".

Источник: Минобороны РФ

Детали: Оккупанты переживают, что Украина опубликует доказательства о нарушении Россией Конвенции о ядерной безопасности перед 22 февраля, когда состоится спецсессия Генассамблеи ООН.

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Прежде всего россиян смущает, что эта информация станет причиной новых санкций против РФ.

Также оккупанты волнуются из-за международного спецтрибунала для российских захватчиков и поддержку западом украинской "формулы мира", которую предложил президент Владимир Зеленский.

Дословно РФ: "Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "веские доказательства", которые якобы подтверждают, что в результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале - апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины"...

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Готовятся доказательства "хищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды", за пределы "зоны отчуждения", повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий".

Детали: В РФ также утверждают, что Украине в этом помогают специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Дословно РФ: Сейчас норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге "Киев - Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень.

Важно: Обычно, таким образом, российские оккупанты анонсируют свои очередные планы в Украине, прикрывая их заявлениями об "украинских провокациях" или другой ерундой.

Напомним:

  • 31 марта российские оккупационные войска покинули территорию ЧАЭС. Там они находились с 24 февраля, удерживая персонал в заложниках.
  • Россияне ограбили Чернобыльскую АЭС, прежде чем покинуть ее. В частности, оккупанты украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на станции. Они также разграбили отель, расположенный рядом с АЭС - вынесли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы.

Темы: ЧАЭСЧернобыльоккупациявойна
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