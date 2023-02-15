Блінкен: Визнати анексію Путіним України – це відкрити скриньку Пандори для агресорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому не можна визнавати анексію України президентом країни-агресора Володимиром Путіним, за його словами, це відкриє шлях для всіх агресорів, які зможуть так само чинити.

Джерело: інтерв'ю Блінкена "NPR"

Пряма мова Блінкена: "Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: "Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати", це відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, які скажуть: "Що ж, ми зробимо те ж саме і нам це зійде з рук".

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Деталі: При цьому Блінкен не вважає, що війна Росії проти України наближається до завершення. За його словами, для досягнення миру Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна "його власність".

Що було раніше:

Наприкінці січня Блінкен наголосив, що зупинити війну сьогодні може лише Росія, і поки цього не сталось, США – разом з Україною. "Лише Росія може закінчити цю війну сьогодні. Поки цього не станеться, ми будемо разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії. "Майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії", - зазначив Столтенберг і додав, що саме тому важлива військова підтримка Києва всім необхідним на полі бою.