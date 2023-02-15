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Блинкен: Признать аннексию Путиным Украины - это открыть ящик Пандоры для агрессоров

Станислав ПогориловСреда, 15 февраля 2023, 08:28
Блинкен: Признать аннексию Путиным Украины - это открыть ящик Пандоры для агрессоров
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему нельзя признавать аннексию Украины президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, по его словам, это откроет путь для всех агрессоров, которые смогут так же поступать.

Источник: интервью Блинкена "NPR"

Прямая речь Блинкена: "Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать", это откроет ящик Пандоры по всему миру для агрессоров, которые скажут: "Что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук".

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Детали: При этом Блинкен не считает, что война России против Украины близится к завершению. По его словам, для достижения мира Путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина "его собственность".

Что предшествовало:

  • В конце января Блинкен отметил, что остановить войну сегодня может только Россия, и пока этого не произошло, США - вместе с Украиной. "Только Россия может закончить эту войну сегодня. Пока этого не произойдет, мы будем вместе с Украиной столько, сколько потребуется", - сказал он.
  • 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин вместо готовности к миру в Украине начинает новые наступательные действия. "Почти через год после вторжения Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия", - отметил Столтенберг и добавил, что именно поэтому важна военная поддержка Киева всем необходимым на поле боя.

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Темы: БлинкенПутинРосcияУкраина
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