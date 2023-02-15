Блинкен: Признать аннексию Путиным Украины - это открыть ящик Пандоры для агрессоров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему нельзя признавать аннексию Украины президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, по его словам, это откроет путь для всех агрессоров, которые смогут так же поступать.

Источник: интервью Блинкена "NPR"

Прямая речь Блинкена: "Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать", это откроет ящик Пандоры по всему миру для агрессоров, которые скажут: "Что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук".

Детали: При этом Блинкен не считает, что война России против Украины близится к завершению. По его словам, для достижения мира Путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина "его собственность".

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