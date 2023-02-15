Російських студентів змушують підписувати згоду на достроковий призов – ЗМІ

Російські військкомати разом з керівництвом навчальних закладів змушують студентів підписувати згоду на достроковий призов, це дасть змогу призвати молодь уже в квітні, а не влітку, коли закінчиться навчання.

Джерело: видання "Верстка"

Дослівно: "Військкомати у співпраці з адміністраціями коледжів почали вимагати від студентів випускних курсів писати заяви на дострокове проходження медичної комісії та засідання призовної комісії".

Деталі: Зокрема, студентам кажуть, що вони зможуть достроково скласти іспити, якщо підпишуть такі заяви. Потім студенти отримують повістку із зобов'язанням з'явитися до військкомату. У військкоматі вони проходять медкомісію і вирушають в армію.

Але за російським законом, студенти отримують відстрочку від призову до закінчення навчання, проте 2021 року військкомати вперше почали переконувати молодих людей призиватися достроково.

Правозахисники кажуть, що, зокрема, у московських вишах і коледжах влаштовують зустрічі з військкоматами, на яких студентам роздають повістки із зобов'язанням з'явитися з паспортом і приписним свідоцтвом.

Свою тактику військкомати використовували протягом 2022 року, але напередодні весняного призову 2023 року знову до неї вдалися.

ВІДЕО ДНЯ

"Вони дурять голову вісімнадцятирічним пацанам, які, природно, не розуміють правових наслідків таких заяв. Під різними приводами, за допомогою умовлянь і погроз змушують підписувати заяви", - підкреслив керівник правозахисної організації "Школа призовника" Олексій Табалов.

Що було раніше: