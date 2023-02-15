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Російських студентів змушують підписувати згоду на достроковий призов – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 15 лютого 2023, 15:34
Ілюстративне фото Getty Images

Російські військкомати разом з керівництвом навчальних закладів змушують студентів підписувати згоду на достроковий призов, це дасть змогу призвати молодь уже в квітні, а не влітку, коли закінчиться навчання.

Джерело: видання "Верстка"

Дослівно: "Військкомати у співпраці з адміністраціями коледжів почали вимагати від студентів випускних курсів писати заяви на дострокове проходження медичної комісії та засідання призовної комісії".

Деталі: Зокрема, студентам кажуть, що вони зможуть достроково скласти іспити, якщо підпишуть такі заяви. Потім студенти отримують повістку із зобов'язанням з'явитися до військкомату. У військкоматі вони проходять медкомісію і вирушають в армію.

Але за російським законом, студенти отримують відстрочку від призову до закінчення навчання, проте 2021 року військкомати вперше почали переконувати молодих людей призиватися достроково.

Правозахисники кажуть, що, зокрема, у московських вишах і коледжах влаштовують зустрічі з військкоматами, на яких студентам роздають повістки із зобов'язанням з'явитися з паспортом і приписним свідоцтвом.

Свою тактику військкомати використовували протягом 2022 року, але напередодні весняного призову 2023 року знову до неї вдалися.

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"Вони дурять голову вісімнадцятирічним пацанам, які, природно, не розуміють правових наслідків таких заяв. Під різними приводами, за допомогою умовлянь і погроз змушують підписувати заяви", - підкреслив керівник правозахисної організації "Школа призовника" Олексій Табалов.

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Теми: Росіявійнастуденти
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