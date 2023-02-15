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Российских студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 15 февраля 2023, 15:34
Иллюстративное фото Getty Images

Российские военкоматы вместе с руководством учебных заведений заставляют студентов подписывать согласие на досрочный призыв, это позволит призвать молодежь уже в апреле, а не летом, когда закончится обучение.

Источник: издание "Верстка"

Дословно: "Военкоматы в сотрудничестве с администрациями колледжей начали требовать от студентов выпускных курсов писать заявления на досрочное прохождение медицинской комиссии и заседания призывной комиссии".

Детали: В частности, студентам говорят, что они смогут досрочно сдать экзамены, если подпишут такие заявления. Затем студенты получают повестку с обязательством явиться в военкомат. В военкомате они проходят медкомиссию и отправляются в армию.

Но по российскому закону, студенты получают отсрочку от призыва до окончания учебы, однако в 2021 году военкоматы впервые начали убеждать молодых людей призываться досрочно.

Правозащитники говорят, что, в частности, в московских вузах и колледжах устраивают встречи с военкоматами, на которых студентам раздают повестки с обязательством явиться с паспортом и приписным свидетельством.

Свою тактику военкоматы использовали в течение 2022 года, но накануне весеннего призыва 2023 года снова к ней прибегли.

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"Они дурят голову восемнадцатилетним пацанам, которые, естественно, не понимают правовых последствий таких заявлений. Под разными предлогами, с помощью уговоров и угроз заставляют подписывать заявления", - подчеркнул руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов.

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Темы: Росcиявойнастуденты
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