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Зеленський: Бахмут - це жива стіна, що дозволяє готувати війська до деокупації

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 16:36
Фото: Слово і діло

Найскладніша бойова ситуація наразі на Бахмутському і Вугледарському напрямках, проте українські військові завдають максимальних втрат ворогу.

Джерело: Укрінформ, який цитує президента Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції у Києві

Пряма мова: "Найскладніше із усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше і найгарячіше саме в тому (Бахмутському – ред.) напрямку. Я б туди ще додав Вугледарський напрямок також".

"Фортеця (Бахмут – ред.) жива. Жива, маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але, з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій.

Вони стоять міцно, виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні - знищують максимум ворога".

Передісторія:

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Теми: БахмутЗеленський
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