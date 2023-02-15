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Зеленский: Бахмут - это живая стена, позволяющая готовить войска к деоккупации

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 15:36
Зеленский: Бахмут - это живая стена, позволяющая готовить войска к деоккупации
Фото: Слово і діло

Самая сложная боевая ситуация сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях, однако украинские военные наносят максимальные потери врагу.

Источник: Укринформ, который цитирует президента Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Киеве

Прямая речь: "Самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самая сложная и горячая именно в том (Бахмутском - ред.) направлении. Я бы туда еще добавил Угледарское направление также".

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"Крепость (Бахмут - ред.) живая, живая, имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства. Но, со всем тем, люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий.

Они стоят крепко, выполняют свою задачу и уничтожают, наверное, это самое главное сегодня - уничтожают максимум врага".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Аналитики Института изучения войны считают правильным решение украинской власти продолжать оборону Бахмута.
  • 3 февраля Зеленский заявил, что вывода украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

Темы: БахмутЗеленский
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