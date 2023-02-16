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Кремль готує план "Б" щодо України з пропозиціями Медведчука – Данілов

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 лютого 2023, 14:26
Олексій Данілов, фото: Facebook

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що після невдачі захопити всю Україну в Кремлі виношують план "Б", пропозиції до якого готуватиме проросійський політик і кум президента країни-агресії Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Джерело: інтерв'ю Данілова "BBC"

Пряма мова Данілова: "У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну".

Деталі: Секретар РНБО повідомив, що план запропонував сам Медведчук. "Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", - пояснив Данілов.

За його словами, разом із проросійськими "експертами" з забороненої ОПЗЖ Медведчук буде "давати пропозицію про створення двох країн".

Мета ж Росії, на думку Данілова, – найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

Він додав, що "ідеєю двох країн" займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.

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"Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки", - підкреслив Данілов.

Що було раніше:

  • У січні виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс висловив думку, що президент Росії Володимир Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.
  • 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнса Столтенберг заявив, що Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.

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Теми: ДаніловМедведчуквійнаУкраїна
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