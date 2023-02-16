Кремль готовит план "Б" по Украине с предложениями Медведчука - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что после неудачи захватить всю Украину в Кремле вынашивают план "Б", предложения к которому будет готовить пророссийский политик и кум президента страны-агрессии Владимира Путина Виктор Медведчук.
Источник: интервью Данилова "BBC"
Прямая речь Данилова: "У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину".
Детали: Секретарь СНБО сообщил, что план предложил сам Медведчук. "Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - пояснил Данилов.
По его словам, вместе с пророссийскими "экспертами" из запрещенной ОПЗЖ Медведчук будет "давать предложение о создании двух стран".
Цель же России, по мнению Данилова, – в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а тогда реализовать эту идею раздела Украины.
Он добавил, что "идеей двух стран" занимаются также люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года.
"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нитки", - подчеркнул Данилов.
Что предшествовало:
- В январе сполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс высказал мнение, что президент России Владимир Владимир Путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году - когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.
- 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин вместо готовности к миру в Украине начинает новые наступательные действия.