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Раді пропонують позбавити Льовочкіна крісла в комітеті нацбезпеки

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 20:03

Верховній Раді запропоновано відкликати народного депутата з групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки України. 

Джерело: проєкт постанови №9022 від 16 лютого про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"

Деталі: У проєкті постанови, яку ініціювали нардепи переважно з фракції "Слуга народу", пропонується: "відкликати Льовочкіна Сергія Володимировича – народного депутата України, депутатська група "Платформа за життя та мир" – з персонального складу комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки". 

Цьому передувало: Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла ("Слуга народу") повідомляла, що нардепа групи "Платформа за життя та мир" та одного із колишніх лідерів ОПЗЖ Сергія Льовочкіна планують виключити у з комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки у Верховній Раді.

Льовочкін назвав "безглуздою" цю ініціативу.

Передісторія:

  • Сергій Льовочкін – один із колишніх лідерів "Опозиційної платформи – За життя". 
  • Ще до початку повномастабного російського вторгнення він разом із сестрою (на той момент теж народною депутаткою) Юлією Льовочкіною, за даними проєкту "Схеми", виїхав у Францію.
  • Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон
  • Після припинення існування фракції ОПЗЖ у парламенті Льовочкін долучився до новоствореної депутатської групи "Платформа за життя та мир", яку очолив Юрій Бойко.

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Теми: ЛьовочкінВерховна Рада
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