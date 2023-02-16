Раде предлагают лишить Левочкина кресла в комитете нацбезопасности

Верховной Раде предложено отозвать народного депутата из группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины.

Источник: проект постановления №9022 от 16 февраля о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва"

Детали: В проекте постановления, которое инициировали нардепы преимущественно из фракции "Слуга народа", предлагается: "отозвать Левочкина Сергея Владимировича – народного депутата Украины, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" – из персонального состава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

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Этому предшествовало: Заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ("Слуга народа") сообщала, что нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" и одного из бывших лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина планируют исключить из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в Верховной Раде.

Левочкин назвал "бессмысленной" эту инициативу.

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