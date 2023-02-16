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Раде предлагают лишить Левочкина кресла в комитете нацбезопасности

Елена РощинаЧетверг, 16 февраля 2023, 19:03

Верховной Раде предложено отозвать народного депутата из группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины. 

Источник: проект постановления №9022 от 16 февраля о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва"

Детали: В проекте постановления, которое инициировали нардепы преимущественно из фракции "Слуга народа", предлагается: "отозвать Левочкина Сергея Владимировича – народного депутата Украины, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" – из персонального состава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки". 

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Этому предшествовало: Заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ("Слуга народа") сообщала, что нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" и одного из бывших лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина планируют исключить из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в Верховной Раде.

Левочкин назвал "бессмысленной" эту инициативу.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Сергей Левочкин – один из бывших лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь".
  • Еще до начала полномаштабного российского вторжения он вместе с сестрой (на тот момент тоже народным депутатом) Юлией Левочкиной, по данным проекта "Схемы", выехал во Францию.
  • После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу.
  • После прекращения существования фракции ОПЗЖ в парламенте Левочкин присоединился к новосозданной депутатской группе "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Юрий Бойко.

Темы: ЛевочкинВерховная Рада
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