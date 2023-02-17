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Військовий успіх "продовжує вислизати" від росіян – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 лютого 2023, 04:40
Військовий успіх продовжує вислизати від росіян – ISW
фото: Getty Images

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни можуть завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, оскільки реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від окупантів.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська завдали чергового ракетного удару по об'єктах інфраструктури по всій території України 16 лютого.

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Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Уповноваженим з прав дитини в РФ Марією Львовою-Бєловою 16 лютого, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські сім'ї.

Путін також нібито зробив обмежену поступку фінансисту групи "Вагнер" Євгену Пригожину під час зустрічі з Львовою-Бєловою, пообіцявши соцпідтримку найманцям ПВК.

Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що вимагатиме значно вищих темпів просування російських військ, ніж ті, що спостерігалися протягом багатьох місяців.

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У той же час Пригожин заявляв, що очікує, що бійці групи "Вагнера" оточать Бахмут до березня або квітня. На думку аналітиків, "прагматичні оцінки" Пригожина щодо російського просування в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що прогнозують швидке просування російських військ.

"Російські війська, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута, і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого", – ідеться у звіті.

Згідно з проаналізованими даними, експерти зазначають, що Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від російських вояк.

За повідомленнями, російські війська збільшують використання військово-повітряних сил в Україні, але навряд чи виділять значну кількість авіації для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною.

Пригожин продовжує "витончено підривати" довіру до Міністерства оборони (МО) Росії. Зокрема, він підтримав найманців "Вагнера", які скаржаться на те, що "саботує постачання боєприпасів" ПВК.

Пригожин заявив, що йому особисто доводилося звертатися до "офісів у Москві" за ресурсами і раніше, і що той факт, що йому доводилося просити боєприпаси, не підриває довіру до російських військових.

В інституті підсумовують: "Тим не менш, заява Пригожина сприяє поширенню більш широкого наративу про те, що некомпетентність російського Міністерства оборони перешкоджає діям "групи Вагнера" на передовій, і підтримує його більш широкі зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити російське МО як неефективне і корумповане".

Основні висновки ISW за 16 лютого:

  • Російські війська здійснили чергову серію ракетних ударів по об'єктах інфраструктури по всій території України 16 лютого.
  • Путін зустрівся з Львовою-Бєловою 16 лютого, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські сім'ї.
  • Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що вимагатиме значно вищих темпів просування російських військ, ніж ті, що спостерігалися останнім часом.
  • За повідомленнями, російські війська збільшують використання військово-повітряних сил в Україні, але навряд чи намагатимуться різко активізувати повітряні операції над територією, контрольованою Україною.
  • Росія та Україна обмінялися 202 військовополоненими у форматі "один на один".
  • Пригожин продовжує витончено підривати довіру до Міністерства оборони Росії.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
  • Окупанти також продовжили наступальні операції навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують розвідувальну діяльність уздовж річки Дніпро в Херсонській області.
  • За повідомленнями, Міністерство оборони Росії продовжує вербування військовослужбовців у в'язницях.
  • Російські окупаційні чиновники продовжили зусилля з інтеграції окупованих територій у російську правову систему.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко повторив свою давню шаблонну риторику про те, що білоруські війська нападуть на Україну, якщо Україна або Захід нападуть на Білорусь.

Теми: війнаРосія
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