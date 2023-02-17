Военный успех "продолжает ускользать" от россиян – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне могут нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от оккупантов.

Источник: ISW

Детали: Российские войска нанесли очередной ракетный удар по объектам инфраструктуры по всей территории Украины 16 февраля.

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Президент России Владимир Путин встретился с Уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой 16 февраля, подтвердив, что Кремль непосредственно причастен к содействию депортации и усыновлению украинских детей в российские семьи.

Путин также якобы сделал ограниченную уступку финансисту группы "Вагнер" Евгению Пригожину во время встречи со Львовой-Беловой, пообещав соцподдержку наемникам ЧВК.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Бахмут до первой годовщины вторжения в Украину, что потребует значительно более высоких темпов продвижения российских войск, чем те, что наблюдались в течение многих месяцев.

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В то же время Пригожин заявлял, что ожидает, что бойцы группы "Вагнера" окружат Бахмут до марта или апреля. По мнению аналитиков, "прагматические оценки" Пригожина относительно российского продвижения в районе Бахмута в целом были ближе к тактическим реалиям, чем оценки, прогнозирующие быстрое продвижение российских войск.

"Российские войска, похоже, не ускоряют темпы продвижения вокруг Бахмута, и вряд ли достигнут этой цели до 24 февраля", - говорится в отчете.

Согласно проанализированным данным, эксперты отмечают, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от российских вояк.

По сообщениям, российские войска увеличивают использование военно-воздушных сил в Украине, но вряд ли выделят значительное количество авиации для ведения боевых действий над территорией, контролируемой Украиной.

Пригожин продолжает "изящно подрывать" доверие к Министерству обороны (МО) России. В частности, он поддержал наемников "Вагнера", которые жалуются на то, что "саботирует поставки боеприпасов" ЧВК.

Пригожин заявил, что ему лично приходилось обращаться к "офисам в Москве" за ресурсами и раньше, и что тот факт, что ему приходилось просить боеприпасы, не подрывает доверие к российским военным.

В институте подытоживают: "Тем не менее, заявление Пригожина способствует распространению более широкого нарратива о том, что некомпетентность российского Министерства обороны препятствует действиям "группы Вагнера" на передовой, и поддерживает его более широкие усилия, направленные на то, чтобы изобразить российское МО как неэффективное и коррумпированное".

Основные выводы ISW за 16 февраля: