У нардепа Халімона можуть забрати скандальний маєток: САП відкрила провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти народного депутата "Слуги народу" Павла Халімона за незаконне збагачення. Йому загрожує конфіскація скандального маєтку на Печерських пагорбах.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми УП-ЧАТ

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Пряма мова: "100 відсотків журналістських розслідувань, де вказується про невідповідність декларації, є предметом моніторингу способу життя НАЗК. На основі результатів цього моніторингу й приймається рішення.

Буквально сьогодні до мене прийшла відповідь керівника САП за результатами нашого моніторингу способу життя, за результатами вашого проведеного розслідування про те, що зареєстровано кримінальне провадження про незаконне збагачення. І відповідно до Кримінального Кодексу ця стаття передбачає конфіскацію майна. Тому ми очікуємо, що ця справа буде швидко розслідувана, а майно конфісковано на користь громадян України. Це показовий кейс і декларування би стримувало такі випадки.

Очевидно, що якби декларування було обов’язковим, пан Халімон би кілька разів подумав, чи можна купувати такий будинок та не зазначати його в своїй декларації".

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