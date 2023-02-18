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У нардепа Халімона можуть забрати скандальний маєток: САП відкрила провадження

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 19:38
Маєток Павла Халімона, фото УП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти народного депутата "Слуги народу" Павла Халімона за незаконне збагачення. Йому загрожує конфіскація скандального маєтку на Печерських пагорбах.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми УП-ЧАТ

Пряма мова: "100 відсотків журналістських розслідувань, де вказується про невідповідність декларації, є предметом моніторингу способу життя НАЗК. На основі результатів цього моніторингу й приймається рішення.

Буквально сьогодні до мене прийшла відповідь керівника САП за результатами нашого моніторингу способу життя, за результатами вашого проведеного розслідування про те, що зареєстровано кримінальне провадження про незаконне збагачення. І відповідно до Кримінального Кодексу ця стаття передбачає конфіскацію майна. Тому ми очікуємо, що ця справа буде швидко розслідувана, а майно конфісковано на користь громадян України. Це показовий кейс і декларування би стримувало такі випадки.

Очевидно, що якби декларування було обов’язковим, пан Халімон би кілька разів подумав, чи можна  купувати такий будинок та не зазначати його в своїй декларації".

Детальніше читайте: Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Розслідування "Української правди" з'ясувало, що заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Павло Халімон буде звільнений із посади заступника керівника фракції. Крім цього пізніше очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії.
  • 7 лютого стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідуватиме можливе незаконне збагачення народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Халімона.

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Теми: Слуга народуАнтикорупційна прокуратураНАЗКнерухомість
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