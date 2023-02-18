У нардепа Халимона могут забрать скандальный дом: САП открыла производство
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против народного депутата "Слуги народа" Павла Халимона за незаконное обогащение. Ему грозит конфискация скандального имения на Печерских холмах.
Источник: глава НАПК Александр Новиков в эфире программы УП-ЧАТ
Прямая речь: "100 процентов журналистских расследований, где указывается о несоответствии декларации, является предметом мониторинга образа жизни НАПК. На основе результатов этого мониторинга и принимается решение.
Буквально сегодня ко мне пришел ответ руководителя САП по результатам нашего мониторинга образа жизни, по результатам вашего проведенного расследования о том, что зарегистрировано уголовное производство о незаконном обогащении. И в соответствии с Уголовным Кодексом эта статья предусматривает конфискацию имущества. Поэтому мы ожидаем, что это дело будет быстро расследовано, а имущество конфисковано в пользу граждан Украины. Это показательный кейс, и декларирование бы сдерживало такие случаи.
Очевидно, что если бы декларирование было обязательным, господин Халимон бы несколько раз подумал, можно ли покупать такой дом и не указывать его в своей декларации".
Детальнее читайте: Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел особняк в центре Киева
Предыстория:
- Расследование "Украинской правды" показало, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью в миллионы гривен, оформив его на другое лицо.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Павел Халимон будет уволен с должности заместителя руководителя фракции. Кроме этого позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности председателя Черниговской областной организации партии.
- 7 февраля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет расследовать возможное незаконное обогащение народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона.