У нардепа Халимона могут забрать скандальный дом: САП открыла производство

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против народного депутата "Слуги народа" Павла Халимона за незаконное обогащение. Ему грозит конфискация скандального имения на Печерских холмах.

Источник: глава НАПК Александр Новиков в эфире программы УП-ЧАТ

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Прямая речь: "100 процентов журналистских расследований, где указывается о несоответствии декларации, является предметом мониторинга образа жизни НАПК. На основе результатов этого мониторинга и принимается решение.

Буквально сегодня ко мне пришел ответ руководителя САП по результатам нашего мониторинга образа жизни, по результатам вашего проведенного расследования о том, что зарегистрировано уголовное производство о незаконном обогащении. И в соответствии с Уголовным Кодексом эта статья предусматривает конфискацию имущества. Поэтому мы ожидаем, что это дело будет быстро расследовано, а имущество конфисковано в пользу граждан Украины. Это показательный кейс, и декларирование бы сдерживало такие случаи.

Очевидно, что если бы декларирование было обязательным, господин Халимон бы несколько раз подумал, можно ли покупать такой дом и не указывать его в своей декларации".

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