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У нардепа Халимона могут забрать скандальный дом: САП открыла производство

"Украинская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 18:38
У нардепа Халимона могут забрать скандальный дом: САП открыла производство
Имение Павла Халимона, фото УП

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против народного депутата "Слуги народа" Павла Халимона за незаконное обогащение. Ему грозит конфискация скандального имения на Печерских холмах.

Источник: глава НАПК Александр Новиков в эфире программы УП-ЧАТ

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Прямая речь: "100 процентов журналистских расследований, где указывается о несоответствии декларации, является предметом мониторинга образа жизни НАПК. На основе результатов этого мониторинга и принимается решение.

Буквально сегодня ко мне пришел ответ руководителя САП по результатам нашего мониторинга образа жизни, по результатам вашего проведенного расследования о том, что зарегистрировано уголовное производство о незаконном обогащении. И в соответствии с Уголовным Кодексом эта статья предусматривает конфискацию имущества. Поэтому мы ожидаем, что это дело будет быстро расследовано, а имущество конфисковано в пользу граждан Украины. Это показательный кейс, и декларирование бы сдерживало такие случаи.

Очевидно, что если бы декларирование было обязательным, господин Халимон бы несколько раз подумал, можно ли покупать такой дом и не указывать его в своей декларации".

ВИДЕО ДНЯ

Детальнее читайте: Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел особняк в центре Киева

Предыстория:

  • Расследование "Украинской правды" показало, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью в миллионы гривен, оформив его на другое лицо.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Павел Халимон будет уволен с должности заместителя руководителя фракции. Кроме этого позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности председателя Черниговской областной организации партии.
  • 7 февраля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет расследовать возможное незаконное обогащение народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона.

Темы: Слуга народаАнтикоррупционная прокуратураНАПКнедвижимость
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