У РНБО є "санкційне досьє", все відслідковується – Данілов
Україна перебуває на початку шляху очищення від людей, які забули про честь, а РНБО відслідковує зв'язки з людьми, на яких накладені санкції.
Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Це (серія обшуків, проведена 1 лютого СБУ, БЕБ і ДБР – ред.) лише початок активних дій і роботи, яка відпрацьовувалася місяцями для того, щоб зібрати доказову базу за всіма цими елементами. І ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули, що таке честь, держава та країна і займалися неподобством, зокрема під час війни".
Деталі: Данілов наголосив, що в РНБО є так зване "санкційне досьє".
"Все відслідковується. Якщо хтось вважає, що він може допомагати тим людям, на яких наша країна наклала санкції, він глибоко помиляється", – заявив він.
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Передісторія:
- Кабінет міністрів 1 лютого звільнив керівництво податкової та митниці: виконувача обов’язків голови Державної митної служби Демченка Вячеслава та його заступника Шуцького Олександра, виконувачку обов'язків голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко.
- 1 лютого ДБР проводило обшуки у керівництва столичної податкової.
- СБУ та БЕБ прийшли з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського у справі про махінації в "Укрнафті" та "Укртатнафті". СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
- Також СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних нардепу від ОПЗЖ Вадиму Столару, розслідуючи їхню участь у легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.
- Також СБУ й ДБР 1 лютого провели обшуки в Арсена Авакова – колишнього міністра внутрішніх справ – щодо закупівлі французьких гелікоптерів Airbus через аварію вертольота, в якій 18 січня загинуло керівництво МВС.
- Володимир Зеленський заявив, що тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати, а особливо чесність і прозорість важлива для Міністерства оборони.