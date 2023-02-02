У РНБО є "санкційне досьє", все відслідковується – Данілов

Україна перебуває на початку шляху очищення від людей, які забули про честь, а РНБО відслідковує зв'язки з людьми, на яких накладені санкції.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Це (серія обшуків, проведена 1 лютого СБУ, БЕБ і ДБР – ред.) лише початок активних дій і роботи, яка відпрацьовувалася місяцями для того, щоб зібрати доказову базу за всіма цими елементами. І ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули, що таке честь, держава та країна і займалися неподобством, зокрема під час війни".

Деталі: Данілов наголосив, що в РНБО є так зване "санкційне досьє".

"Все відслідковується. Якщо хтось вважає, що він може допомагати тим людям, на яких наша країна наклала санкції, він глибоко помиляється", – заявив він.

Читайте також: Календар посадок. Як СБУ та ДБР висаджували чиновників, олігархів та експосадовців у перший день лютого

Передісторія: