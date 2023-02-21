Центр Москви перекриють на 2 дні через виступи Путіна

Путін виступає в Лужниках у березні 2022 року. Фото з сайту Кремля

21 і 22 лютого в центрі Москви буде частково перекрито рух транспорту через послання російського диктатора Володимира Путіна Федеральним зборам і провладний мітинг у Хамовниках.

Джерело: департамент транспорту Москви в Telegram

Деталі: 21 лютого з 00:01 години до закінчення заходу будуть недоступні для проїзду ділянки від Нової площі до Красної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту і від вулиці Ільїнка до вулиці Варварка в районі буд. 5 на Красній площі.

22 лютого буде тимчасово закрито для руху низку вулиць у районі Хамовники. Зокрема, о 5:30 до закінчення заходу буде закрито з'їзд із вулиці Хамовничеський Вал на вулицю Доватора, а з 15:00 до закінчення заходу закриють рух на ділянках вулиць Доватора, 10-річчя Жовтня, 3-тя Фрунзенська, Єфремова, Трубецька, у провулку Хользунова, на дублері Комсомольського проспекту і в Проектованому проїзді №2309.

22 лютого з 00:01 до закінчення заходу буде заборонено паркування в місцях обмежень, а також на ділянках вулиці Хамовничеський Вал і на Комсомольському проспекті в районі будинку 4.

У департаменті транспорту зазначили, що можливі й додаткові обмеження.

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