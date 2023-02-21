Центр Москви перекриють на 2 дні через виступи Путіна
21 і 22 лютого в центрі Москви буде частково перекрито рух транспорту через послання російського диктатора Володимира Путіна Федеральним зборам і провладний мітинг у Хамовниках.
Джерело: департамент транспорту Москви в Telegram
Деталі: 21 лютого з 00:01 години до закінчення заходу будуть недоступні для проїзду ділянки від Нової площі до Красної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту і від вулиці Ільїнка до вулиці Варварка в районі буд. 5 на Красній площі.
22 лютого буде тимчасово закрито для руху низку вулиць у районі Хамовники. Зокрема, о 5:30 до закінчення заходу буде закрито з'їзд із вулиці Хамовничеський Вал на вулицю Доватора, а з 15:00 до закінчення заходу закриють рух на ділянках вулиць Доватора, 10-річчя Жовтня, 3-тя Фрунзенська, Єфремова, Трубецька, у провулку Хользунова, на дублері Комсомольського проспекту і в Проектованому проїзді №2309.
22 лютого з 00:01 до закінчення заходу буде заборонено паркування в місцях обмежень, а також на ділянках вулиці Хамовничеський Вал і на Комсомольському проспекті в районі будинку 4.
У департаменті транспорту зазначили, що можливі й додаткові обмеження.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що 21 лютого центральні вулиці Москви перекриють для автотранспорту через послання російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.
- Видання The New York Times із посиланням на представників американської розвідки писало, що у зверненні до Федеральних зборів Путін знову заявить, що він рятує не лише Україну від "нацизму", але й Росію – від поглинання НАТО. Також повідомлялося, що Путін може мобілізувати ще більше росіян, що йдеться про сотні тисяч осіб.
- На 22 лютого в Москві, у Лужниках, запланований мітинг-концерт за участю російського диктатора Володимира Путіна.
- Адміністрація президента Росії направила в регіони рекомендації щодо організації різних акцій 20-24 лютого, приурочених до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну і дня захисника вітчизни.