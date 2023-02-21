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Центр Москвы перекроют на 2 дня из-за выступлений Путина

Ирина БалачукВторник, 21 февраля 2023, 08:12
Центр Москвы перекроют на 2 дня из-за выступлений Путина
Путин выступает в Лужниках в марте 2022 года. Фото с сайта Кремля

21 и 22 февраля в центре Москвы будет частично перекрыто движение транспорта из-за послания российского диктатора Владимира Путина Федеральному собранию и провластного митинга в Хамовниках.

Источник: Департамент транспорта Москвы в Telegram

Детали: 21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади.

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22 февраля будет временно закрыт для движения ряд улиц в районе Хамовники. В частности 5:30 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а с 15:00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта и в Проектируемом проезде №2309.

22 февраля с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка в местах ограничений, а также на участках улицы Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте в районе дома 4.

В департаменте транспорта отметили, что возможны и дополнительные ограничения.  

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Темы: РосcияПутин
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