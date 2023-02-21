Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов про звернення президента РФ: Агонія путінського фашистського режиму

Валентина РоманенкоВівторок, 21 лютого 2023, 20:07
скриншот

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що нинішнє звернення президента РФ Володимира Путіна свідчить про агонію нинішнього режиму держави-агресора.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це був найгірший виступ президента Росії за всі 20 років. Якщо ви подивитесь на обличчя, які були в залі, якщо подивитесь, яка була реакція на ті процеси, на яких наголошував Путін. Навіть Медведєв плескав уже не з такою спритністю…

Зараз Росія розглядає новий план, Путін вже не каже про захоплення нашої країни, хоча їхні плани не змінилися. У своїй промові він сказав лише про Донецьку й Луганську область… Вони на сьогоднішній день зменшують для себе усі свої бажання.

Зараз у них на меті "план Б" – підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною, щоб ми поступилися частиною наших земель в обмін на нібито мир. Це є для нас абсолютно неприпустимим…

Крім того вони сьогодні ще раз лякали весь світ своєю в’ялою ядерною "дубінкою", що вони будуть проводити найближчим часом навчання тощо. На це взагалі не треба звертати увагу, тому що це – агонія путінського фашистського режиму.

Вони можуть виходити з будь-яких договорів, але вони є приречені. Більш того – приречені на фрагментацію, і це – не наша провина. Таку фрагментацію вони активізували 24 лютого 2022 року".

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ДаніловвійнаПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Прем’єр Іспанії анонсував передачу Україні десяти танків Leopard 2

Все пішло жахливо не так: FT дізналася, як Путін готував вторгнення в Україну

Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярда гривень

фото, відео У Лондоні на дорозі біля посольства РФ намалювали величезний прапор України

документ, оновлено від 12:58Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

відео Путін зізнався, що сам насилу б вислухав 2 години своєї балаканини

Усі новини...
Данілов
Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією
Кремль готує план "Б" щодо України з пропозиціями Медведчука – Данілов
Данілов: Росіяни готують нову масовану ракетну атаку на 23 – 24 лютого, ми готові
Останні новини
17:56
Україна розраховує на запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії - Шмигаль
17:44
У Києві чоловіка можуть покарати за психологічне насильство щодо цивільної дружини
17:39
Рада ухвалила законопроєкт про компенсації за пошкоджене і зруйноване житло
17:37
Центральні органи влади у Німеччині 24 лютого піднімуть прапори України
17:36
Носимо на ногах по 5 кг української землі: військовий розповів про оборону Бахмута
17:34
Стартував перший мистецький аукціон від УП та "Повернись живим" для збору кримській бригаді
17:31
Маріуполь вже не є недосяжним для ЗСУ – ОК "Південь" про вибухи в місті
17:27
Російську нафту перевантажують для продажу в обхід санкцій біля узбережжя Греції - Bloomberg
17:21
Лукашенко заявив, що не бачить планів України нападати, оцінив позитивно
17:16
"Там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди" – Марія Берлінська
Усі новини...