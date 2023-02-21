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Данілов про звернення президента РФ: Агонія путінського фашистського режиму

Валентина РоманенкоВівторок, 21 лютого 2023, 19:07
Данілов про звернення президента РФ: Агонія путінського фашистського режиму
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Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що нинішнє звернення президента РФ Володимира Путіна свідчить про агонію нинішнього режиму держави-агресора.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це був найгірший виступ президента Росії за всі 20 років. Якщо ви подивитесь на обличчя, які були в залі, якщо подивитесь, яка була реакція на ті процеси, на яких наголошував Путін. Навіть Медведєв плескав уже не з такою спритністю…

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Зараз Росія розглядає новий план, Путін вже не каже про захоплення нашої країни, хоча їхні плани не змінилися. У своїй промові він сказав лише про Донецьку й Луганську область… Вони на сьогоднішній день зменшують для себе усі свої бажання.

Зараз у них на меті "план Б" – підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною, щоб ми поступилися частиною наших земель в обмін на нібито мир. Це є для нас абсолютно неприпустимим…

Крім того вони сьогодні ще раз лякали весь світ своєю в’ялою ядерною "дубінкою", що вони будуть проводити найближчим часом навчання тощо. На це взагалі не треба звертати увагу, тому що це – агонія путінського фашистського режиму.

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Вони можуть виходити з будь-яких договорів, але вони є приречені. Більш того – приречені на фрагментацію, і це – не наша провина. Таку фрагментацію вони активізували 24 лютого 2022 року".

Теми: ДаніловвійнаПутін
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