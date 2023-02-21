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Данилов об обращении президента РФ: Агония путинского фашистского режима

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 19:07
Данилов об обращении президента РФ: Агония путинского фашистского режима
скриншот

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нынешнее обращение президента РФ Владимира Путина свидетельствует об агонии нынешнего режима государства-агрессора.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Это было худшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на лица, которые были в зале, если посмотрите, какая была реакция на те процессы, которые отмечал Путин. Даже Медведев хлопал уже не с такой прытью...

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Сейчас Россия рассматривает новый план, Путин уже не говорит о захвате нашей страны, хотя их планы не изменились. В своей речи он сказал только о Донецкой и Луганской области... Они на сегодняшний день уменьшают для себя все свои желания.

Сейчас у них цель - "план Б" - подписание каких-либо переговорных позиций с нашей страной, чтобы мы уступили часть наших земель в обмен на якобы мир. Это является для нас абсолютно недопустимым...

Кроме того они сегодня еще раз пугали весь мир своей вялой ядерной "дубинкой", что они будут проводить в ближайшее время учения и тому подобное. На это вообще не надо обращать внимание, потому что это - агония путинского фашистского режима.

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Они могут выходить из любых договоров, но они обречены. Более того - обречены на фрагментацию, и это - не наша вина. Такую фрагментацию они активизировали 24 февраля 2022 года".

Темы: ДаниловвойнаПутин
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