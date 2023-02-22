Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США нададуть Україні керовані бомби з радіусом дії понад 70 км – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 05:29
США нададуть Україні керовані бомби з радіусом дії понад 70 км – ЗМІ
MQ-9 Reaper, озброєний ракетою Joint Direct Attack Munition. Фото Bloomberg

США передадуть Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням, вони здатні вражати цілі на відстані 72 км.

Джерело: інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на осіб, пов’язаних із виробництвом зброї

Деталі: Видання пише, що Пентагон офіційно не оголошував, що надсилає Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, лише заявивши 21 грудня, що надає "точні авіаційні боєприпаси", які включені до допомоги у розмірі $1,85 млрд.

Реклама:

Однак двоє обізнаних людей підтвердили агентству, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть вражати ціні на відстані 72 км (45 миль). Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

Відзначається, що 20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

Нагадаємо: 20 лютого Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
Усі новини...
Реклама: