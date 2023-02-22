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США нададуть Україні керовані бомби з радіусом дії понад 70 км – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 06:29
MQ-9 Reaper, озброєний ракетою Joint Direct Attack Munition. Фото Bloomberg

США передадуть Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням, вони здатні вражати цілі на відстані 72 км.

Джерело: інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на осіб, пов’язаних із виробництвом зброї

Деталі: Видання пише, що Пентагон офіційно не оголошував, що надсилає Україні модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, лише заявивши 21 грудня, що надає "точні авіаційні боєприпаси", які включені до допомоги у розмірі $1,85 млрд.

Однак двоє обізнаних людей підтвердили агентству, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть вражати ціні на відстані 72 км (45 миль). Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

Відзначається, що 20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

Нагадаємо: 20 лютого Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні.

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Теми: СШАУкраїназброя
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