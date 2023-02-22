США предоставят Украине управляемые бомбы с радиусом действия более 70 км – СМИ

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением, они способны поражать цели на расстоянии 72 км.

Источник: информационное агентство Bloomberg со ссылкой на лица, связанные с производством оружия

Детали: Издание пишет, что Пентагон официально не объявлял, что направляет Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, лишь заявив 21 декабря, что предоставляет "точные авиационные боеприпасы", которые включены в помощь в размере $1,85 млрд.

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Однако двое осведомленных людей подтвердили агентству, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км (45 миль). Производство таких боеприпасов осуществляет компания Boeing.

Отмечается, что 20 января компания Boeing получила заказ на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.

Напомним: 20 февраля Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине.