Через великі втрати під Вугледаром окупанти відмовляються йти у наступ – Генштаб

Загарбники з так званого козачого загону відмовляються від участі у наступальних діях через значні втрати росіян під Вугледаром Донецької області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях".

Що цьому передувало:

В районі Вугледара Донецької області воїни Сил спеціальних операцій України та 72 бригади знищили російську техніку і взяли в полон військовослужбовців РФ.

За оцінками ГУР, втрати російських окупаційних військ у лютому найбільші від початку повномасштабного вторгнення.

Використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.