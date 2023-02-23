Через великі втрати під Вугледаром окупанти відмовляються йти у наступ – Генштаб
Четвер, 23 лютого 2023, 07:03
Загарбники з так званого козачого загону відмовляються від участі у наступальних діях через значні втрати росіян під Вугледаром Донецької області.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях".
Що цьому передувало:
- В районі Вугледара Донецької області воїни Сил спеціальних операцій України та 72 бригади знищили російську техніку і взяли в полон військовослужбовців РФ.
- За оцінками ГУР, втрати російських окупаційних військ у лютому найбільші від початку повномасштабного вторгнення.
- Використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.
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