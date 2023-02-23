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Через великі втрати під Вугледаром окупанти відмовляються йти у наступ – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 07:03
ПРАЦЮЄ АРТИЛЕРІЯ ЗСУ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Загарбники з так званого козачого загону відмовляються від участі у наступальних діях через значні втрати росіян під Вугледаром Донецької області.   

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях".

Що цьому передувало:

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Теми: Росіяокупаціявійна
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